'Fatih Terim'le birlikte kariyer planlaması yaptık'

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra teklifler aldığını aktaran Şahin, "Bundan 1 ay öncesine kadar beni onore eden, mutlu eden, mesleki anlamda tatmin eden değerli kulüplerden teklif aldım ama zamanın doğru olmadığını düşündüm. Dinlenmek ve gelişimime devam etmek açısından doğru zamanı bekledim, süreç de böyle devam ediyor" diye konuştu.

"ALİ SAMİ YEN'İ VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"



Galatasaray'da en çok neleri özlediği sorusuna Levent Şahin, şu yanıtı verdi:



"FATİH TERİM HOCAMA KALBEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Uzun süre Fatih Terim ile çalıştığını ve deneyimli teknik adamın üzerinde çok emeği olduğunu vurgulayan Şahin, "Yaklaşık 8 yıldır emeğini ve desteğini üzerimde hissettiğim Sayın Hocam Fatih Terim'e kalben çok teşekkür ediyorum. Bu kariyer planlamasını da birlikte yaptık. Son 8 yılda A Milli Takım ve Galatasaray'da hocamla birlikte her günü keyifli, tecrübe dolu günler geçirdik. Kendisinin bana ihtiyacı olduğu her an yanında olacağımı bilerek böyle bir karar aldık. Hem bilgime, tecrübeme hem de deneyimlerime uygun bir kulüpte teknik direktörlüğe başlamak için uygun olan takımı ve doğru zamanı bekleme taraftarıyım" dedi.