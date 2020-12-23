Sezonun öne çıkan takımlarından biri tartışmasız Karagümrük… Süper Lig'deki ilk sezonunda flaş sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray 'a şans tanımadı. 4 farklı statta oynadığı 7 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen İstanbul ekibi, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Stat ve tesis konusunda büyük sıkıntı yaşayan Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, Fotomaç Gazetesi'ne çarpıcı ifadeler kullandı. İşte başkan Hurma'nın öne çıkan sözleri:

'FATIH TERİM'LE PROBLEMIMIZ YOK'

2-1 kazandıkları maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in kendi kulübelerine doğru, "Hepinizle uğraşacağım" dediği iddiaları için konuşan Süleyman Hurma, "Fatih Terim'le hiçbir problemim yok. O sözleri söylediğini de sanmıyorum" dedi.

MODERN TESİS İSTİYORUM



"En büyük arzum orjinal yerinde butik bir stat yapmak. O yeri bana verirlerse finansmanı buluruz. İstanbul'daki diğer rakiplerimize ne yapılarsa bize de aynısı yapılmalı ama yapılmıyor. Her hafta dilenci gibi bir başkandan yalvar yakar saha istiyorum. Olduğu zaman borçlu, olmadığı zaman mahcup kalıyorum. Tabii tesisim de yok. Bir yer bulursam da modern tesis yapmak istiyorum. İstanbul'un herhangi bir yerinde arazi için arayıştayız."

'PROTESTO KARARI BİZİMLE KONUŞULMADI'



"O günkü koşullarda Kulüpler Birliği Başkanımız (Mehmet Sepil) bizimle aynı fikirde değildi. Bu protesto kararını alırken de bizimle konuşmuşluğu yok."

HEDEF AVRUPA KUPASI

