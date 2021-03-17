'Fenerbahçe'de yıldız çok sistem yok'

Gençlerbirliği'nin tecrübeli golcüsü Sefa Yılmaz Fenerbahçe hakkında eleştirilerde bulundu.

17 Mart 2021 Çarşamba - 10:10
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Gençlerbirliği'nde oyuna ikinci yarı dahil olan Sefa Yılmaz, Fenerbahçe galibiyetini anlattı.
 
Karşılaşmada orta sahayı rahat geçtiklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik" ifadelerini kullandı.
 
"YILDIZ ÇOK SİSTEM YOK"
 
Kadıköy'deki ikinci devrede ortaya konulan futbolu anlatan Sefa Yılmaz şunları söyledi;
 
"Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Defansif isim olarak sadece Gustavo kaldı. Maç içinde defansta 3'lüye bile geçtiler. Aynı anda bu kadar hücumcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe’nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyor gibiler. Onlar defansı tamamen bırakıp, gol atmaya odaklanınca biz de istediğimiz pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3’ü 4’ü atabilirdik. Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı. Sadece 3 puan değil, öz güven de kazandık."

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Etiketler: sefa yılmaz gençlerbirliği fenerbahçe
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