Süper Lig'de Konyaspor 'a 4-3 mağlup olan Galatasaray 'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Çok çok üzgünüm" diyen Levent Şahin, "Bunun bir kaç nedeni var. İlki taktik anlayışımızı oyunun başından sonuna kadar sahaya yansıtamamazdı. Bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu. 5-6 dakikada beraberliği koruyamadık. Attıktan sonra goller geldi. Galatasaray bunu hiç bir şekilde hak etmedi. Kazanmak da kaybetmek de var. Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz" ifadelerini kullandı.