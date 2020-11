Galatasaray'da Younes Belhanda kulübün mobil uygulamasında açıklamalarda bulundu.

"HAVALİMANINDAKİ KARŞILAMAYI UNUTAMAM"

Arda Turan'ın, "Galatasaray'a imza attığında ne hissettin?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Belhanda, "Olağanüstü bir andı. Böyle bir karşılamaya hazır değildim. Havalimanına geldiğimde binlerce taraftar vardı.

O an benim ve ailem için unutulmazdı. Galatasaray ile bir gün yollarımız ayrılsa da bu karşılamayı asla unutmayacağım. O an kalbime kazındı ve hayatım boyunca kalbimde hissedeceğim" dedi.

"ARDA TURAN BENİM AĞABEYİM GİBİ"

"Arda'yı çok seviyorum, benim ağabeyim gibi. Bize her zaman tavsiyeler veriyor. Kaptana her zaman ihtiyacımız var. Bir ağabeyin kardeşine yaptığı gibi bize tavsiyelerde bulunuyor. Ona her zaman saygı göstereceğim."

"GALATASARAY'DA 10 NUMARANIN ÖNEMİNİ ANLADIM"

"Galatasaray'da 10 numaralı formanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Yıllar içerisinde sorumluluğu öğrendim. Burada 10 numaranın büyük bir önemi var. Zamanla bu sorumluluğu taşımayı öğrendim. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."