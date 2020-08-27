'Galatasaray, Oscar Cabezas'ı istiyor ama transfer bitmedi'

Kolombiyalı genç savunma oyuncusu Oscar Cabezas'ın menajeri Kormac Valdebenito, Galatasaray haberler i hakkında konuştu.

Sosyal medyada Oscar Cabezas ismiyle Türkiye'ye seyahat paylaşımının gerçek olmadığını söyleyen Valdebenito, "Cabezas şu anda Cali'de. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye seyahati söz konusu değil. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen oyuncular arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.

"PARAYA DEĞİL GELİŞİME ÖNEM VERİYOR"

Valdebenito sözlerini "Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde uzun bir gelecek var. 15 yıl. Şu anda kariyeri için paraya değil, sportif gelişime önem veriyor" ifadeleriyle tamamladı.