'Galatasaray parayı ödememek için bir bardak suda fırtına koparıyor'

Tahir Kıran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.

Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor.