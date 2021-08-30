'Galatasaray parayı ödememek için bir bardak suda fırtına koparıyor'

Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili "Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:05
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Süper Lig 'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor 'da başkan Tahir Kıran, basın mensuplarının karşısına geçti. Kıran, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Tahir Kıran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
 
Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.
 
Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor.
 
Ben Sayın Burak Elmas'ı 4 kez aradım ama kendisiyle görüşemedim. Ertesi gün lütfedip beni aradı ama konuşacak bir şey olmadığı için bu kez de ben telefonunu açmadım. Ardından bana mesajlar attı, hepsi duruyor.

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Etiketler: tahir kıran oğulcan çağlayan galatasaray
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