22 Temmuz 2021 Perşembe - 8:47
Transferde genelde pazarlık masalarında büyük zorluklar yaşayan Beşiktaş
Yönetimi, tarihin en kolay transferlerinden birine imza atmak üzere... Valentin Rosier’in siyah-beyazlı kulüpte kalmak için yaptığı fedakarlıklar karşısında ise tüm yönetim büyük şaşkınlık yaşarken bazı yöneticiler ise yaşananları takdir etti.
Beşiktaşlı idarecilerin bununla ilgili şöyle konuştukları öğrenildi:
“Gerçekten çok büyük Beşiktaşlıymış. Transferde ilk kez böylesine maddi bir fedakârlık görüyoruz. Geri çevirdiği para çok büyük ama kendisi daha büyük bir insanmış. Helal olsun” diye konuştukları öğrenildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin astronomik tekliflerini geri çeviren, yurt dışındaki önerileri dikkate bile almayan Fransız sağ bekin, birkaç gün içinde imza atması bekleniyor. İstanbul
’a geleceği zaman kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanması beklenen Rosier’in bu fedakârlığı neden yaptığı ise en çok merak edilen konulardan biri... Fransız futbolcunun, taraftarın kendisine duyduğu sevgiden çok etkilendiği öğrenildi. Yakın çevresine, “Daha önce hiçbir yerde bu kadar sevilmedim” diyen Rosier’in, geçen seneki iyi futbolunda, taraftarın bu etkisinin rolü olduğunu söylediği ifade edildi. (Skorer)