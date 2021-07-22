Transferde genelde pazarlık masalarında büyük zorluklar yaşayan Beşiktaş Yönetimi, tarihin en kolay transferlerinden birine imza atmak üzere... Valentin Rosier’in siyah-beyazlı kulüpte kalmak için yaptığı fedakarlıklar karşısında ise tüm yönetim büyük şaşkınlık yaşarken bazı yöneticiler ise yaşananları takdir etti.

Beşiktaşlı idarecilerin bununla ilgili şöyle konuştukları öğrenildi:

“Gerçekten çok büyük Beşiktaşlıymış. Transferde ilk kez böylesine maddi bir fedakârlık görüyoruz. Geri çevirdiği para çok büyük ama kendisi daha büyük bir insanmış. Helal olsun” diye konuştukları öğrenildi.