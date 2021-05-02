'Hakan daha maksimum potansiyelinde değil'

Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Benevento'yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

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Pioli'nin Çalhanoğlu sözleri şu şekilde:

"Bana göre Hakan Çalhanoğlu maksimum potansiyeline ulaşmadı. Sadece asist ve son toplarında biraz daha başını yukarıda tutması gerekiyor, opsiyonlarını görebilmeli. Daha çok gol atma motivasyonu olması lazım. Bu yetenekleriyle daha yüksek hedefler koymalı"