'Her dakikanın hakkını ver'

Olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

17 Şubat 2021 Çarşamba - 9:06
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Fenerbahçe'de son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve eleştiri oklarının de hedefi haline gelen Mert Hakan psikoloiik olarak da zor bir döneme girmişti. Sivas'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu ile Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu da bir görüşme gerçekleştirdi.
 
BİR AN ÖNCE TOPARLAN…
 
Mert'in mental olarak zorlandığının farkında olan Belözoğlu, yıldız futbolcudan eleştirilere fazla takılmamasını, işine odaklanmasını, çok çalışarak bir an önce toparlanmasını istedi.
 
KALİTENİN FARKINDA OLMALISIN
 
Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu sezon bizim için çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Takım içi rekabette kimsenin pes etmesini istemiyorum. Kalitenin farkında olmalısın.
 
HER DAKİKANIN HAKKINI VER
 
Ne antrenmanlarda ne de maçlarda oyuna küsme. Formda olduğun zamanlarda neler yapabildiğini hepimiz gördük. Kapasiteni zorla. Oynadığın her maçın ve her dakikanın hakkını ver.

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Etiketler: mert hakan yandaş emre belözoğlu fenerbahçe
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