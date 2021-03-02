'Her türlü fedakarlığa hazırım'

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba her türlü fedakarlığa hazır.

02 Mart 2021 Salı - 12:40
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Galatasaray'a büyük umutlar ile transfer edilen ve transfer sürecindeki "dik duruşu" ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden Emre Akbaba adeta kayıplara karıştı.
 
Galatasaray'ın son oynadığı Erzurumspor maçının kadrosuna da "teknik sebeplerden" dolayı alınmayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme yapmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu iletti.
 
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile görüşmelerini sürdüren Emre Akbaba, Galatasaray'a olan borcunu ödemek için yeni sözleşme şartları ve ücretinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
 
Abdürrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, "Sakatlıklardan dolayı beklenen katkıyı veremediğimin farkındayım, bana her zaman destek oldunuz ve her şartta yanımda oldunuz. Galatasaray'da kalmak istiyorum ve bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.
 
Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 600 bin euroya çekmesini talep etti.

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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