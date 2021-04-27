'Hiç kimse durup, dururken sana güvenmez'

Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural "hedefimiz 45 puanı yakalamak ve ligde kalmak" dedi.

27 Nisan 2021 Salı - 8:04
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Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kümede kalma yarışında büyük moral buldu. Gaziantep’i deplasmanda yendikleri maçtan sonra gözyaşlarını tutamayan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Milliyet’e özel açıklamalarda bulunurken, “İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, umutluyum, hedefimiz 45 puanı yakalamak ve ligde kalmak” diye konuştu.
 
Deneyimli hoca göreve geldikten sonra ilk olarak takımda kaybolan özgüven duygusunu yukarıya çektiğinin altını çizdi. Oyuncularla iyi bir iletişim yakaladığını aktaran Vural, “Hiç kimse durup, dururken sana güvenmez. O ortamı teknik adam olarak bizler yaratmak zorundayız. Oyuncularım ne dersem onu harfiyen yerine getiriyorlar, taktiksel çalışmalarımız üst seviyeye çıktı. Rakip analizlerini en ince ayrıntısına kadar onlara gösteriyorum, onlar da çıkıp, sahada uyguluyorlar” dedi.
 
Başarılı teknik adam kalan süreçte ligde kalma yolunda birbirinden kritik maçlara çıkacaklarını aktardı. Yılmaz Vural, “Önümüzde çok kritik 4 maçımız var. Özellikle sahamızda Başakşehir’le ve Kasımpaşa ile yapacağımız maçlar son derece önemli. İki maçı da kazanmamız şart ve kazanacağımızdan da bir milim kuşkum yok. Fenerbahçe ve Alanya ile deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz 45 puana ulaşmak. Erzurumspor ligde kalacaktır. Son haftalarda ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız puanlar bunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı. (Milliyet)

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Etiketler: yılmaz vural erzurumspor
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