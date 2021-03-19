Galatasaray'ı Süper Lig'de 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor 'da Başkan Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir maçtı. Heyecanlıydı. Neticede biz kazandık. Tabii büyük bir kulüp. Taraftarı çok olan bir kulüp. Onların da başarılı olmasını isteriz ama 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi de oynadık, başardık ve kazandık. Hem çocukları hem hocamızı kutluyorum. Hocamızla yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok iyi bitiririz diye düşünüyorum."