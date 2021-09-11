'Hugo Sanchez, Pele ve Falcao...'

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa yeni transfer Radamel Falcao hakkında "Bence Hugo Sanchez ve Pele ile birlikte futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 santrforundan biri." ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:48
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Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.
 
Falcao'nun transferiyle ilgili konuşan Presa, "Falcao Madrid'e geldi ama takımla maça çıkmak için yeterince antrenman yapmadı. Madrid'e geldiğinde zaten takım arkadaşları Valencia yolundaydı. Her şey yolunda giderse gelecek hafta pazar günü Getafe'ye karşı sahada olacak." ifadelerini kullandı.
 
"FALCAO; SAF BİR BİTİRİCİ!"
 
"Rayo Vallecano'nun hücum gücü Falcao'yla birlikte katlanacak." diyen Presa, "Radamel, elimizdeki forvetlerden daha farklı özelliklere sahip. Radamel, neredeyse nesli tükenmiş, birçok alternatif sunan saf bir bitirici. Onun gelişi hem La Liga, hem de Rayo'ya olan ilgiyi artırdı." dedi.
 
"TARİHİN EN İYİ 3 GOLCÜSÜNDEN BİRİ"
 
Falcao'yu değerlendiren Presa, "Alçakgönüllü bakacak olursam, Radamel Falcao futbol dünyasının son 25 yılda gördüğü en iyi santrfor. Bence Hugo Sanchez ve Pele ile birlikte futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 santrforundan biri." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 
 

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Etiketler: falcao vallecano
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