'İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması gerekiyor'

"Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü"

"Galatasaray, diğer camialar karşısında gücünü kaybetti"

Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:

"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor. Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde Galatasaraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. Galatasaray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti."