'İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması gerekiyor'

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, adaylık konusuna açıklık getirdi ve "İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:05
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, bu ay sonunda yapılacak seçimde aday olmayı düşündüğü yönündeki iddialara yanıt verdi. Adnan Polat, görevden ayrılırken güçlü bir yapı bıraktığını ancak; Ünal Aysal'ın har vurup harman savurduğunu dile getirdi.
 
"Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü"
 
Sabah'a konuşan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat aday olmayacağını yinelerken, camiada yaşananları değerlendirdi. Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra Galatasaray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.
 
"Galatasaray, diğer camialar karşısında gücünü kaybetti"
 
Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:
 
"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor. Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde Galatasaraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. Galatasaray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti."

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Etiketler: adnan polat galatasaray
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