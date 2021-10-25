'İnancı eksikti' Wolfsburg'da Van Bommel dönemi sona erdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Vfl Wolfsburg, teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayırdı.

Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadtke, Bommel için "Takımın zorlu durumundan çıkmasına olan inancı eksikti ve iş birliğini sona erdirmeye karar vermemize neden oldu" dedi.

Teknik direktör Mark van Bommel ise kulübün verdiği kararın kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Karar beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü birlikte başarıya giden yola geri dönmeyi başaracağımıza inanıyordum. Takımın, işleri tekrar hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.