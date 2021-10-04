Başkan Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu: "Aykut Kocaman iyi ki çalışmışım dediğim teknik direktör. Şahsım ve yönetim kurulu adına bundan sonraki kariyerinde Aykut Kocaman 'a başarılar diliyoruz. Emre Belözoğlu kardeşimiz 6 yıl evvel, 2015 yılında bizden teklif gittiğinde seve seve kabul etti. Yaptığımız konuşmada 'Türk futbolunun en büyük oyun cususun. Burada 100 milli yaparsın. Öyle vedalaşırız' demiştim. 4 yıl takım kaptanlığıyla Başakşehir futbol kulübünün gelişimiyle çok büyük katkıları oldu. 4 yıl inanılmaz bir dönem yaşadı. Ardından Fenerbahçe camiasını gidip futbol hayatını onurlu, şerefli biçimde sonlandırdı. Kendisi bu takımın teknik direktörlük olarak başında. Futbolculuğun üzerinde daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Aynı futbolculuğunda olduğu gibi başarılar yaşatacak. Kendisine başarılar diliyorum. 2023 yılına kadar kendisi ile sözleşme imzaladık.

"İnşallah burada şampiyon olurum"

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Futboldan sonra en büyük hayalim bu ülkenin yetiştirmiş olduğum en büyük teknik direktör olmak. Buraya imza atmak benim için mükemmel duygu. Kulübün gelişiminde katkım olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman gibi çok değerli bir insandan bu görevi devir alıyorum. Sorumluluğum çok büyük. Okan (Buruk) ağabeye nasip olanı, futbolculuğumda bana nasip olmayanı başarıp, inşallah burada şampiyon olurum. Türkiye'de Pro Lisans konusu çok konuşuluyor. Özellikle ben çalışmaya başladıktan sonra. Bir yerlere temas ettik galiba.

"Ofansif bir oyun oynatmak istiyorum"