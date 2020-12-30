'İnsanlar dürüm olayına inandı'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Tolgay Arslan samimi açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba - 8:30
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Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.
 
İşte Tolgay Arslan'ın açıklamaları;
 
Burada benden gol ya da asist beklemiyorlar, burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka
 
NASIL DÜRÜM YİYEBİLİRSİN!
 
Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin! İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım
 
HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİLER
 
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar
 
BEŞİKTAŞ'TA HAKSIZLIĞA UĞRADIM
 
Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım.
 

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Etiketler: tolgay arslan fenerbahçe beşiktaş
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