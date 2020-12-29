'İstanbul’daki finali seyircili olarak düşünüyoruz'



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futboldan daha çok koronavirüsün öne çıktığı 2020 yılını, güncel konuları ve 2021’de İstanbul ’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini anlattı. Ortak bir açıklama yapan Başkan Ceferin, İstanbul’daki finali seyircili olarak düşündüklerini belirtti.

İşte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in açıklamalarının satırbaşları:





-Koronavirüs başladığından beri futboldan daha çok virüsü konuşuyoruz. Nerdeyse 30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık ve halen daha yapıyoruz. Şu anda futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.

-Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



-Şampiyonlar Ligi’nde mevcut format, en az 2024’e kadar sürecek. 2024’ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.

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