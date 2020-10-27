Başkan Bartomeu, Messi’nin ayrılık kararı ve geri dönüşüyle ilgili olarak, “Hepimiz onun Barcelona ’da emekli olmasını istiyoruz. Önceliğimiz Messi’nin yeni projemizde yer almasıydı. Onu ayrılması için zorladığım konuşuldu ancak böyle bir şey hiç olmadı” ifadelerini kullandı.

İstifa söylentilerine de cevap veren Bartomeu, “İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız” dedi.