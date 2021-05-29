'Kimin oynayacağı konusunda karar hocamızın'

Mert Günok ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan 'Kimin oynayacağı konusunda karar hocamızın" ifadelerini kullandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:49
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A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Gine ile oynayacağı maç öncesi Mert Günok ile Kaan Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaan Ayhan, turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'yla yapacağımız maçla ilgili iddialı konuştu.
 
MERT GÜNOK'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
 
Pandemiden dolayı 1 sene ertelenen bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. 2 sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de grup olarak bu sinerjiyi her zaman hissettim ve sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. EURO 2020'de başarılı olabilmek için çok çalışıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminim. Burada çok değerli kaleci arkadaşlarımızla kamptayız. Herkes birbirine destek oluyor. Ben de elemelerde oynamıştım. Kimin oynayacağı konusunda karar hocamızın.
 
KAAN AYHAN'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
 
Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok şey öğrendim. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. Milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Geride uzun bir yol bıraktık elemelerde, şimdi önümüzde uzun bir yol daha var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynuyor ve tecrübeli bir takıma sahip. Ancak biz de büyük ülkelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Bunu tekrarlayabiliriz. Şansımız var. Defans oyuncusu olarak ilk görevim mümkün olduğu kadar gol yememek. Ama gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil.

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Etiketler: kaan ayhan mert günok
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