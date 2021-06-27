'Kimse doyuma ulaştığımı sanmasın'

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın yeni kontrattan sonra "kimse doyuma ulaştığımı sanmasın" ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2021 Pazar - 12:00
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Beşiktaş’ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın’ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.
 
Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmenin ardından kurmaylarıyla konuşan siyah-beyazlı teknik adamın, “Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Özellikle teknik ve taktik olarak yine aynı şekilde tempolu oynayan bir takım kuracaklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın şöyle devam etti:
 
“Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi olduğu için bu iş çok kolay değil... O nedenle kadro yapılanması çok önemli. Bu yüzden bizim, kontrattan önce, başarı getirecek bir kadroya ihtiyacımız var dedim. Benim hedefim yine şampiyonluk. Hedefim Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Beşiktaş’a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Şampiyon olduk diye kenara çekilecek değilim. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” (Skorer)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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