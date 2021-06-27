Beşiktaş’ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın’ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmenin ardından kurmaylarıyla konuşan siyah-beyazlı teknik adamın, “Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Özellikle teknik ve taktik olarak yine aynı şekilde tempolu oynayan bir takım kuracaklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın şöyle devam etti: