'Kimsenin şüphesi olmasın Beşiktaş'ı yeneceğiz'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:53
İLGİLİ HABERLER
'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz sen de gel Salih' 'İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması gerekiyor' 'Sergen Yalçın Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur' Büyük sıkıntı! Aboubakar G.Saray maçında yok Lemina'dan Boupendza'ya çağrı! 'Galatasaray'a git'

Şampiyonluk şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarını ve bu inançla sahaya çıkacaklarını ifade eden Muhammed, "Beşiktaş sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibin durumunu biliyoruz." dedi.
 
"BEŞİKTAŞ'I PUANSIZ GÖNDERECEĞİZ"
 
Mısırlı golcü, "Bizim için de önümüzde iyi bir fırsat duruyor. Sahamızda oynayacağız ve bu avantajı iyi kullanıp, derbide kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz. Galatasaray son maça kadar iddiasını sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
 
13 MAÇTA 6 GOL
 
Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Mustafa Muhammed, takımına 6 gollük katkı yaptı.
 
(Posta)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mostafa mohamed galatasaray beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yunan basının iddiası burada bomba etkisi yarattı! Bruma Fenerbahçe'ye geliyor Yunan basının iddiası burada bomba etkisi yarattı! Bruma Fenerbahçe'ye geliyor
Süper Lig yayını için bir araya geldiler iki şirketin kapısını çaldılar!Süper Lig yayını için bir araya geldiler iki şirketin kapısını çaldılar! Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi zehir zemberek sözler! 'Görüntüleri getirin'Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi zehir zemberek sözler! 'Görüntüleri getirin' Fenerbahçe'den gelecek sezonun ikinci transferi! Önce Dorukhan şimdi de CaulkerFenerbahçe'den gelecek sezonun ikinci transferi! Önce Dorukhan şimdi de Caulker
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.