'Kural hatası' toplantısında Serdar Tatlı ile Selim Soydan arasında tartışma

Fenerbahçe'nin başvurduğu 'kural hatası' toplantısında Serdar Tatlı ile Selim Soydan karşı karşıya geldi. MHK Başkanı 'Bize göre kural hatası yok' derken Soydan ise "VAR’dan itiraz gelince pozisyonu ne izledi ne de kararında direndi. Bu bir kural hatasıdır” karşılığını verdi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün İstanbul’da toplanarak, Fenerbahçe’nin ‘kural hatası’ iddiasıyla tekrarlanmasını istediği Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili başvurusunu görüştü.
 
Başkan Nihat Özdemir ile üç üyenin Zoom üzerinden, diğer üyelerin ise bizzat katıldığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Tatlı, yaptığı sunumda, “Bize göre kural hatası yok” dedi.
 
DİĞER ÜYELER İTİRAZ ETMEDİ
 
TFF’nin A Milli Takım’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan, MHK Başkanı Tatlı’nın görüşlerine karşı çıkarak düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Hakem maçın mutlak hakimidir. O maçın hakemi (Yaşar Kemal Uğurlu) önce penaltı kararı verdi. Ardından VAR’dan ofsayt uyarısı gelince ne gidip monitörde pozisyonu izledi ne de kararında direndi. Kararında direnmeliydi. Dolayısıyla sizin argümanlarınıza katılmıyorum. Bu bir kural hatasıdır.”
 
Soydan’ın itirazı üzerine Tatlı, IFAB’ın konu ile ilgili talimatları doğrultusunda yeni bilgiler verdi. Ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir devreye girip, “Selim Bey düşüncesini söyledi, bu konuda başka bir söyleyeceği olan var mı?” diye sordu. Diğer üyelerden ses çıkmayınca oylamaya geçildi ve kural hatası itirazı reddedildi.
 
F.BAHÇE, TAHKiM KURULU’NA BAŞVURDU
 
Fenerbahçe Kulübü, TFF Yönetim Kurulu’nun ‘kural hatası’ ile ilgili ret kararını Tahkim Kurulu’na taşıyıp itiraz etti. Yönetici Alper Pirşen, “MHK’nin gerekçesini okuduğumda gerçekten dehşete düştüm. Hatalarının farkında bile değiller” dedi.
 
F.Bahçe 0-0 biten maçta Valencia’ya yapılan harekete verilen penaltının, VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin kural hatası olduğunu savunmuştu. (Hürriyet)

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Etiketler: fenerbahçe alanyaspor kural hatası serdar tatlı selim soydan
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