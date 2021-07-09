'Lağım faresine' suç duyurusu!

Ümit Özat hakkında FETÖ iddialarını gerekçe göstererek 5 kuruşluk dava açan Emre Belözoğlu'na karşı atak geldi.

09 Temmuz 2021 Cuma - 13:34
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Eski futbolcu ve teknik adam Ümit Özat, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Ümit Özat’ın bu iddialarının ardından Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını iddia edilmişti.
 
“LAĞIM FARESİ” İFADESİNE SUÇ DUYURUSU
 
Ayrıca dilekçede, Ümit Özat’ın istediği başarıyı elde edemediğinden diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında ortaya asılsız iddia ve dedikodularla gündemde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı. Manevi tazminat dilekçesinin ardından Emre Belözoğlu’nun avukatı bir dilekçe de Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Başsavcılığa sunulan dilekçede Ümit Özat’ın yaptığı bir paylaşımda Belözoğlu’na, “lağım faresi” diyerek, onur ve şerefine saldırdığı belirtildi.
 
“CEZALANDIRILSIN”
 
Dilekçede “lağım faresi” ifadesinin Belözoğlu’nun şahsına yönelik söylendiği ifade edilirken, “Müvekkilimin manevi varlığına yönelik onu küçük düşürmeye matuf, şeref, haysiyet ve toplum içindeki saygınlığını hedef alan hakaret suçunun işlendiği aşikardır” denildi. Ümit Özat’ın bu suçu herkesin takip edebildiği ve görebildiği sosyal medya hesabından alenen yaptığı belirtilen dilekçede Özat hakkında ceza davası açılarak cezalandırılması talep edildi.

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Etiketler: ümit özat emre belözoğlu
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