'Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!'

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mustafa Tokgöz, ligin devam etmesi adına koronavirüs vakalarını sakladıklarını söyledi.

26 Temmuz 2020 Pazar - 13:51
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transfer için Bernard Mensah operasyonu Kayserispor - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Beşiktaş'a kötü haber! Tam 4 futbolcu... Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0

Tokgöz, “Kayserispor çok zor günlerden bugüne kadar ümitlerini taşımıştır. Düşme veya Süper Lig’de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye" dedi.
 
Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a da tepki gösteren Tokgöz, "Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi cani gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR’a gitmemiştir, ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz” şeklinde konuştu.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: maç mustafa toksöz lig
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da dev operasyon başladı! Falcao'nun yerine... Galatasaray'da dev operasyon başladı! Falcao'nun yerine...
Abdullah Avcı bombası! Gelecek sezon adresi...Abdullah Avcı bombası! Gelecek sezon adresi... Süper Lig tarihinde bir ilk! Ne Beşiktaş ne Galatasaray...Süper Lig tarihinde bir ilk! Ne Beşiktaş ne Galatasaray... Caner Erkin'den sürpriz Emre Belözoğlu paylaşımı! Caner Erkin'den sürpriz Emre Belözoğlu paylaşımı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.