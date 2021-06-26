'Marek'in etrafında takım kuracaklar'

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik'in sözleri bir hayli ilgi çekti.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 8:09
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Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik’in babası Richard, takımın Marek’in üzerinde inşa etmek istediklerini dile getirdi. Slovakya’dan yayın yapan Sport.sk’ye konuşan Richard Hamsik, “Marek’e Schalke ve Katar’dan bazı kulüpler de talipti. Ancak onlar transferi EURO 2020 sonrasında bitirmek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek’i aradı. Ona önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek’in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı” dedi.
 

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Etiketler: hamsik trabzonspor
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