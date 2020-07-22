"Max Kruse'yi geri alın!"

Pandemi döneminde maaş alamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve geleceği büyük merak konusu olan Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:11
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Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Alman forvet arkası Max Kruse, pandemi döneminde maaş alamadığı gerekçesiyle Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı.
 
Adı, o tarihten bu yana sıklıkla Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anılan yıldız isim hakkında Dietmar Hamann'dan ise çok konuşulacak bir açıklama geldi. Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu, Weser-Kurier gazetesine verdiği demeçte 32 yaşındaki Kruse'yle ilgili olarak şunları söyledi:
 
"Şayet Kruse, bir geri dönüş hayal ediyorsa Werder Bremen onu geri almalıdır. Bazen zor zamanlarda takıma liderlik edecek futbolculara ihtiyaç duyarsınız ve Max da onlardan biri. Kruse'nin olduğu bir takıma ikinci, üçüncü ve dördüncü transferleri yapmak daha kolaydır." (Fanatik)
 
 

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