"Mesut Özil'in maaşını Fenerbahçe ve Arsenal bölüşürse..."

“Mesut Özil’in, şu an için Arsenal ’daki maaşını bırakıp ayrılacağını düşünmüyorum. Ancak bunun sözleşmesinin bitiş tarihi olan gelecek sezondan sonra gerçekleşebileceğine inanıyorum. Haftalık 350 bin Pound’la takımın en çok kazanan oyuncusu. Bu parayı sonuna kadar aldıktan sonra ayrılması onun adına daha mantıklı gözüküyor.

‘Arsenal kurtulmak istiyor’

“Normalde Arsenal’da menacer Mikel Arteta, pandemi öncesi ona takımda şans veriyordu ancak salgın sonrasında ligler tekrar başladı ve onu tercih etmedi. Mesut kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Gelecek sezon Arsenal’ın anahtar oyuncularından biri olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ayrılık ihtimali yüksek. Arsenal, onun maaş yükünden kurtulmak için bazı yollar arayabilir. Rotası Türkiye olur mu bilmiyorum.”