'MesutOl' için atılan SMS sayısı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yepyeni bir kampanya resmen hayata geçti. Yaklaşık 1.5 senedir FenerOl kampanyasıyla taraftar ve camiayla ortak bir çalışma düzenleyen sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için de yepyeni bir kampanyayı başlattı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, 'MesutOl' ismini verdikleri bağış kampanyasının resmen başladığını camiaya duyurdu. Başkan Koç, FenerOl kampanyasının aktif olduğunu vurgulayarak kısa bir süreliğine güncelleme yaptıklarını belirtti, "FenerOl'u Mesut Özil imza atana kadar MesutOl'a çeviriyoruz. Mesut Özil gelirse destek olurum, forma alırım diyen taraftarlarımızı bu kampanyaya destek vermesini bekliyorum, hadi bakalım" dedi.

'Dünyaya duyurdu'

Mesut Özil'in artık evine geldiğini kaydeden Koç, "Mesut Özil'e ben yine 'evin oğlu' diyorum. Israrla 'evin oğlu' diyorum. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Özil'in CV'si ortada. Arsenal ile yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Havadaki uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu" ifadelerini kullandı.

Bir saatte 60 bin SMS

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Mesut Özil için FenerOl kampanyasının 'MesutOl' ismiyle kısa süreliğine devam edeceği açıklanırken, büyük bir etkileşim yakalandı. Kampanyaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarların sadece 1 saatte tam 60 bin sms yolladığı ve kulübe destek olduğu aktarıldı. Hatta ilgi o kadar yükseldi ki Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi çöktü, siteye erişim bir süre sağlanamadı.