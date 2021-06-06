'Mızmızlıktır, mızıkçılıktır' TFF geri adım atmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen yıl ertelenen yabancı futbolcu sayısıyla ilgili kararını, bu yıl yürürlüğe koydu.

Yolculara uçuşun 1 saat ertelendiği duyurulduktan sonra, check-in için anons yapılmasından daha doğal ne olabilir. TFF, “Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenen uygulama, bu sezon başlayacaktır” diyor. Yolcuları uçağa çağırıyor.. Bunun neresi yanlış?



Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Dahası, kararı kabul etmediklerini açıklıyor.

Ortada haksız ve yanlış bir tavır var. TFF geçen yıl bu kararı verdiğinde, kulüpler kadro planlaması için zaman bulamadıklarını, pandeminin olumsuz koşullarından etkilendiklerini öne sürerek “erteleme” istemişlerdi. TFF “anlayışlı” davrandı. Bir yıl erteledi. Süre dolunca 8 sahada + 6 kenarda (yedek kulübesi ya da tribün) 14 yabancı kararını duyurdu. Kulüpler kabul etmediklerini beyan ediyorlar. Kabul etmezlerse ne olacak? Ya TFF geri adım atacak, ya da aykırı hallerde usulsüz yabancı futbolcu oynattıkları için hükmen yenilgiye kadar uzanan yaptırımlar uygulayacak. TFF geri adım atar mı? Niyetleri olmadığını öğrendim.



Yabancı futbolcu statüsü, yerli oyuncu yetiştirme, alt yapı sorunları, yerli oyuncuyu oynatmada teşvik ilkeleri her zaman tartışılabilir. Kulüpler bu tartışma süreçlerini pek de katılım ve proje önermeden geride bırakmışlar, iş uygulamaya gelince erteleme istemişler, anlayış görmüşler. Erteleme süresi dolunca uygulamayı “kabul etmediklerini” ilan ediyorlar. Bunun adı istemezükçülüktür. Mızmızlıktır, mızıkçılıktır.



Süper Lig’de geçen yıl yabancı oyuncu oynama ortalamalarına bakarsanız, ortada kıyamet koparılacak bir durum olmadığını görürsünüz. Takımlar zaten 8 yabancının çok uzağında değiller. 2021-22 sezonunda küçük dokunuşlarla en az üç yerli oyuncu oynatmanın hazırlığını yapmak, itirazdan daha tutarlı olacaktır. Kulüplerin TFF ile birlikte çözmeleri gereken daha büyük sorunlar var: Yayın gelirlerinin azalması, indirim dayatmaları… Transferde limit aşımı gibi. İşleri hiç de kolay değil. Yeni zorluklar çıkarmasınlar!