'Monaco yerine İstanbul'da yapalım'

Formula 1'de 23 yarışlık yarış takvimi açıklanmış, bir yarışın nerede yapılacağı netlik kazanmamıştı. FIA Başkanı Jean Todt, takvimin açıklanmasına rağmen yarışlarda birçok değişiklik yaşanabileceğini söylemişti.

Geçen sezon 800 milyon euro'dan fazla yayın geliri elde etmeyi başaran Formula 1'in organizatörü Liberty Media'nın 2021 takviminde bazı yarışları kaldırıp takvimde değişikliğe gideceği belirtildi.

3 YARIŞ İPTAL EDİLİYOR

Çin ve Vietnam Grand Prix'lerinin iptal edilmesinin ardından Avustralya GP'si de Kasım ayına ertelenmişti. Jean Todt'un dediği gibi değişiklikler yapılmaya devam edilecek gibi gözüküyor. 23 Mayıs'taki Monaco GP, 6 Haziran'daki Azerbaycan GP ve 13 Haziran'daki Kanada GP'si iptal edilecek.

MONACO YERİNE 23 MAYIS'TA İSTANBUL!

İptal edilecek bu yarışların yerine Liberty Media, Şubat ayında 3 yeni yarışın yapılacağını açıklayacak. Formule1.nl'de yer alan habere göre Monaco Grand Prix'i yerine İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix'i düzenlenecek. Yarışın tarihi ise 23 Mayıs olacak.

Azerbaycan'ın yerine İtalya 'da Mugello, Kanada yerine ise Almanya 'da Nürburgring yarışlarının yapılması bekleniyor. Resmi açıklamanın ise Şubat ayı içinde yapılacağı belirtiliyor.

GEÇEN SEZONUN EN GÜZEL YARIŞI

Geçen sezon İstanbul Park'ta yapılan yarış çok ses getirmiş ve Formula 1'in yaptığı ankete göre yılın en güzel yarışı seçilmişti.