'Mostafa Mohamed'i eleştirmek istemiyorum ama...'

Mostafa Mohamed hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan eski futbolculardan Ahmed Bilal, 'En iyisi Mohamed Sherif' dedi.

26 Nisan 2021 Pazartesi - 16:19
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan TFF'ye şok ültimatom Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed kararı Menajeri açıkladı! Afsha'yı Beşiktaş ve Galatasaray istiyor Şener Özbayraklı 4 yıl sonra asist yaptı! Ersun Yanal ve Aziz Çetin çıldırdı! 'Yayıncı kuruluşa çağrımız var'

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Mısır basınında gündem olmaya devam ediyor. El Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski futbolcularından Ahmed Bilal, Mostafa Mohamed ile ilgili konuşurken, mevcut durumda en iyi golcünün sarı kırmızılı yıldızın olmadığını dile getirdi.
 
Bilal, şu anda Mısır Milli Takımı'nın en iyi forvetinin Mohamed Sherif olduğunu ifade ederken, "Mostafa Mohamed şu anda Türkiye'de iyi oynuyor, kendisine iyi şanslar diliyorum. Onu eleştirmek istemiyorum ama El Ahly'in golcüsü Mohamed Sherif Mısır'ın en iyi golcüsü. Golcüler, saha içinde çok hareket etmeli ve kendisine fırsatlar yaratmalı. Ayrıca, golcüler saha içinde diğer arkadaşlarına da yardım etmeli." dedi.
 
Mohamed Sherif, bu sezon çıktığı 25 maçta 10 gol 4 asist üretirken, Mostafa Mohamed Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. (Fotomac)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Mohamed Sherif mostafa mohamed
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'dan ayrıldı! İşte almak istediği yeni kulüp Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'dan ayrıldı! İşte almak istediği yeni kulüp
Galatasaray'da Gedson Fernandes depremi! Eşyalarını topladı...Galatasaray'da Gedson Fernandes depremi! Eşyalarını topladı... Burak Yılmaz dün şov yaptı bugün 3 kulüp peşine düştü!Burak Yılmaz dün şov yaptı bugün 3 kulüp peşine düştü! İşte Süper Lig'de puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan maçları...İşte Süper Lig'de puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan maçları...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.