'Nwakaeme’nin sözleşmesini uzatın' çağrısı

Malatya ve Sivas ’ın ardından Giresunspor ’a da gol atan Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu sezon Avrupa karşılaşmaları dahil çıktığı 7 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Taraftarlar ise Nwakaeme’nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı. Önceki gece sosyal medyada kampanya başlatan Bordo-Mavili futbolseverler, ‘Nwakaeme sözleşmesi yaşatır’ etiketiyle gündem yarattı.