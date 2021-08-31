'Nwakaeme’nin sözleşmesini uzatın' çağrısı

Trabzonspor camiası Nwakaeme’nin sözleşmesinin uzatılması için yönetime çağrıda bulundu.

31 Ağustos 2021 Salı - 11:28
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Malatya ve Sivas’ın ardından Giresunspor’a da gol atan Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu sezon Avrupa karşılaşmaları dahil çıktığı 7 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.
 
Taraftarlar ise Nwakaeme’nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı. Önceki gece sosyal medyada kampanya başlatan Bordo-Mavili futbolseverler, ‘Nwakaeme sözleşmesi yaşatır’ etiketiyle gündem yarattı.
 
Trabzonspor ’da 4. yılını geçiren Nwakaeme konusunda daha önce konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Dış transferi bitirelim, sonrasında içe yöneleceğiz. Nwakaeme çok kıymetli bir oyuncu. Elbette devam etmek istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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Etiketler: Nwakaeme trabzonspor
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