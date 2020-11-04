'Omuz atmadım yanlışlıkla çarptım'

Antalyaspor maçında hakem Bahattin Şimşek'e omuz atarak kırmızı kart gören Sinan Gümüş 'yanlışlıkla çarptım' dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 12:20
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Sinan Gümüş, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip etkili bir futbol sergiledi.
 
Ancak 90+6. dakikada düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü. Sinan, buna itiraz ettiği sırada hakem Bahattin Şimşek'in yanından geçerken omzuyla çarptı ve bunun üzerine ikinci sarıyı da görerek oyundan atıldı.
 
Taraftarın tepkisini çeken gurbetçi futbolcu, kendini savundu. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sinan Gümüş, "Kesinlikle hakeme omuz atma gibi bir amacım yoktu. Yanından geçerken yanlışlıkla çarptım. Bunu anlatmaya da çalıştım ama fayda etmedi. Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
 
26 yaşındaki oyuncuya yönetimin ceza verip vermeyeceği Erol Bulut'un raporuna bağlı olacak.
 

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Etiketler: sinan gümüş
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