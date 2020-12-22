Arda Turan Fatih Terim'e hayran! 'Bir gülüşü dünyalara bedel'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, hocası Fatih Terim hakkında "Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel" dedi.

22 Aralık 2020 Salı - 21:52 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 21:55
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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.
 
Hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yollayan Arda, "Başımız sağ olsun. Özkan Hoca'yı kaybettik. Bizde çok emeği vardır. Çok öğüt vermiştir bize. Büyük bir insandı. Çok özel biriydi. Çok sevgili kardeşimiz Ulaş hayatını kaybetti. Bu galibiyet ona armağan olsun." dedi.
 
Takımda liderlik rolün büründüğünü kaydeden tecrübeli oyuncu, "Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Seyirci yokken Galatasaray çok eksik, yüzde 50'miz, yüzde 100'ümüz bazen. Keşke onlar varken gol atsaydım. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Her şey çok iyi gidiyordu. 2-0'dan sonra 2-1 olunca oyundan düşüyorsunuz, psikolojik olarak sarsıldık. Baskı yedik ama top ayağımızdayken iyi işler yaptık. Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Lig zor, puan almak zor, kazanmak değerli. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.
 
Hakemlere yaptıkları itiraz için konuşan Arda Turan, "Tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Tepkiler penaltılara kırmızı karta değil. Hocanın yetiştirdiği muhteşem yardımcıları var. Onlar da bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Biz bir bütünüz. Marcao önemli eksik. O yüzden kimin oynadığı önemli değil. Biz bir aileyiz. Trabzonspor maçına oynayabilecek en iyi 11'le sahada olacağız. Bizim için bir final havası olacak."  mesajını yolladı.
 
Fatih Terim'in cezalı olmasıyla ilgili de Arda, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için." ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: arda turan fatih terim
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