'Oyun zekası, pas kalitesi hiç yok'

İşte Önder Özen'in yorumları...

"Galatasaray tam kadro değil. Transferleri gelecek. Ancak 2'de 2 önemli. Mill maç arasından önce, her şey iyi gitmezken, 6 puan tamam. Kendi stadında da oynamadı Galatasaray , bu da bir ayrıntı. Galatasaray kendi sahasında daha coşkulu taraftarına karşı oynayabilirdi. Maçın kötülerinden biri Luyindama golü attı. Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Mustafa Muhammed, Babale, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, ne kadar hücum silahı varsa, hepsini Fatih Hoca kullandı. Risk aldı, risk almadan kazanamıyorsunuz. Dengeyi kaybedebilecek riskler aldı. Orta sahayı tamamen boşalttı, riski aldı. Fatih Hoca'nın farkı bu. Risk alarak da bir şeyler yapar. Galatasaray biraz daha organize görüntü verebilirdi. Ne olursa olsun, 6 puan süper. Tamamen hazır değilken, 6 puan tamamdır."

"Berkan Kutlu sahada birçok şeyi yapamadı ama sürekli aktif. Oyun cunun biraz olgunlaşmaya ihtiyacı var. Sacha Boey de aktifti. İlk yarı iki kez bindirdi, görülmedi ama devam etti. Patrick van Aanholt oyunun içinde. Galatasaray'ın bekleri fena değil."

"Alexandur Cicaldau ilk haftalarda bir şey yapamayabilir ama biraz daha risk almalı. Şut atmalı, final pası denemeli. O bölgeye alınan bir oyuncu, daha farklı işler yapmalı. Oyunun liderliğine soyunmalı."

"Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalacak gibi görünüyor. Sofiane Feghouli'nin de kalacağını düşünüyorum. Fatih Hoca oynatıyor ve takıma katkı sağlıyor."

"Victor Nelsson ilk yarı oyuna girmeye teşebbüs etti. Demek ki yazılımında, topla oynamak, oyuna girmek var. İleri çıkacak, bu var gibi. Bazı stoperler hiç ileri çıkmaz. Kalitesini göreceğiz ama oyuna girme, topla oynama isteği var"

"Geriden oyun kurma konusunda en zayıf halka Luyindama. Luyindama bileşik işler yapamaz Koordinasyon problemleri var, dağınık. Pas kalitesi hiç yok. Oyun zekası, kurgu yok. Yine çok fazla hata yaptı. Alpaslan ÖZtürk mesela seize yerli kontenjanı açar. Çok güvenilir oyuncudur. Sağ stoperde, Luyindama'nın çok önünde. Marcao döner mi, bilmem ama dönene kadar Alpaslan, Nelsson oynamalı. Ayrıca Marcao dönerse, Taylan'ın yerine de oynayabilir. Çünkü Taylan çok maç oynuyor, sakatlanabiliyor, ara ara Alpaslan ile dinlendirilebilir."

"Ryan Donk bir sene daha Galatasaray'da kalabilirdi. Beraber çalıştık, çok birbirimizi sevdiğimiz söylenemez ama Galatasaray'da çok içten, çok farklı oynadı."