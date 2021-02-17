'Ozan Kabak'ın duruşu çok iyiydi'

Leipzig galibiyetinden sonra Ozan Kabak konusunda açıklamalarda bulunan Jurgen Klopp 'Duruşu çok iyiydi' dedi.

17 Şubat 2021 Çarşamba - 13:26
İLGİLİ HABERLER
TFF Başkanı Özdemir duyurdu: 1 Nisan'a kadar seyircisiz! Antalyaspor'da 7 istifa birden Süper Lig'de 26.hafta hakemleri belli oldu Galatasaray'ın Alanya kafilesi belli oldu Ghezzal açıklaması geldi! 2.derece kanama

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendikleri maçtan sonra Ozan Kabak'la ilgili soruyu yanıtlayan Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.
 
Kaleci Alisson'a çok fazla iş düşmediğini belirten deneyimli teknik adam, tüm takımın performansının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
 
Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Ozan Kabak ise maç sonu açıklamasında "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
 
Leipzig karşısında çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz çok iyi bir takım ve Bundesliga'da ikinci sırada ama oyunu iyi kontrol ettik. İlk yarıda güzel fırsatlar yakaladık, ikinci yarıdaki hatalarıyla da golleri bulduk." değerlendirmesini yaptı.
 
Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, takım arkadaşları Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ı geride bırakarak "Maçın adamı" seçilmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: klopp ozan kabak
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mbaye Diagne rüzgarı! 18 kişilik tabloda 1 numarada  Mbaye Diagne rüzgarı! 18 kişilik tabloda 1 numarada 
Berke Özer için 6 milyon euro! Belçika devi harekete geçtiBerke Özer için 6 milyon euro! Belçika devi harekete geçti Fenerbahçe Reading'den Osayi'yi alınca Galatasaray da altta kalmadı! Omar Richards sürpriziFenerbahçe Reading'den Osayi'yi alınca Galatasaray da altta kalmadı! Omar Richards sürprizi Şampiyonluk yolunda Galatasaray'da Falcao krizi! 'Oynamayacağım'Şampiyonluk yolunda Galatasaray'da Falcao krizi! 'Oynamayacağım'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.