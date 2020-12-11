'Pas alabilirsem bundan daha iyisini yapabilirim'

Ancak Kamerun lu oyuncu kısa sürede kendini toparladı, kondisyonunu artırdı ve son haftalarda takımın değişilmez ismi oldu. Aboubakar, attığı gollerle Beşiktaş 'ın müthiş çıkışında en büyük paya sahip oyunculardan biri konumunda.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Teknik ekip de yaptığı özel görüşmede yükselen formu nedeniyle yıldız futbolcuyu tebrik etti,

"Performansını bu şekilde devam ettirmek, şampiyonluk yarışında bizim için çok önemli" mesajını verdi.

"PAS ALAMADIĞIM İÇİN GERİ GELİYORUM"

Aboubakar ise, "Yakaladığım başarı sadece bana bağlı değil, takıma bağlı. Ne kadar fazla pas alırsak, o kadar çok pozisyona girerim ve bu da skora yansır. Bazen maçlarda pas alamadığım için geri gelmek zorunda kalıyorum. Bundan daha iyisini yapabilirim" dedi.

ABOUBAKAR 5. VİTESTE