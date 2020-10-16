'Pelkas Fenerbahçe'ye gitti çünkü...'

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ı Yunanistan 'dan gazeteci Thodoris Vasilis, Milliyet Gazetesi'ne yorumladı. Yunan orta sahanın özelliklerini ve kariyerini anlatan Gazzetta.gr muhabiri, sarı-lacivertli takımın iyi bir futbolcuyu transfer ettiğini aktardı.

"DERBİ MAÇLARINI ÇOK SEVER!"

Yunanistan Milli Takımı oyuncusu da olan 26 yaşındaki Pelkas'ın PAOK'un kulüp tarihi için özel bir isim olduğunu kaydeden Thodoris Vasilis şu değerlendirmeleri yaptı:

"4-2-3-1 ile 4-3-2-1 formasyonlarında ofansif oyun kurucu olarak serbest rolde oynamayı seviyor. Takımı için mücadele eden, hırslı ve tutkulu bir futbolcudur. Derbi maçları çok sever. Rakiplerin tekmesinden çekinmez hatta tekmeye tekmeyle karşılık verir. Fenerbahçe iyi bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Duran toplarda etkili bir isimdir, her zaman rakip ceza sahasına girer ve gol aramayı sever. Asist özelliği de vardır.