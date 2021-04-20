'Pelkas, Fenerbahçe'yi sırtlıyor'

Fenerbahçe'de Pelkas, Trabzonspor deplasmanında beraberliği getiren golü attıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. Yunan yıldız, son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Pelkas, yine çok kritik bir maçta, çok kritik bir anda sahneye çıktı. Başakşehir karşısında müthiş bir golle galibiyeti getiren isim oldu. 27 yaşındaki oyuncunun ağları havalandırması, ülkesi Yunanistan 'da da gündem oldu.

"Fenerbahçe'yi sırtlıyor"

Yunan basınındaki haberlerde ve yorumlarda, "Pelkas, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Performansıyla Yunanistan'ı da iyi bir şekilde temsil ediyor. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleriyle Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Hem atıyor hem attırıyor