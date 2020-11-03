'Rafael ile Manchester United'ı...'

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak Başakşehir 'de Okan Buruk ve Martin Skrtel basın toplantısı düzenledi.

"PSG'ye şanssız yenildik"

"Kimle oynarsanız oynayın, rakibinizin etkili yanlarından korkuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi 'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik. PSG'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'a da aynı şekilde oynayacağız. Gol lazım"

"Gol atmamız lazım, kazanmamız lazım. Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyun umuzu sahaya yansıtacağız. Karşımızdaki takımlarla başa baş oynayabileceğimizi gösterdik ama kazanabileceğimizi de göstermemiz gerekiyor."

"Kazanmak için çıkacağız"

"Ole Gunnar Solskjaer'in 'Okan Buruk'la aynı yaştayız ama teknik adam olarak benden daha tecrübeli demesini' okudum. Aynı dönemin futbolcularıyız, birbirimize karşı oynadık. Teknik adam olarak da iyi işler yapıyor. Umarım yarın kazanırız. Biz kendi oyunumuzu yine ortaya koymaya çalışacağız. Kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah burada hem gol atarız, hem kazanırız. Hepsi olur."

Okan Buruk, "Manchester United'in grupta ilk iki maçını kazanması sizin için sürpriz oldu mu? Manchester United hakkında eski oyuncusu Rafael'den bilgi aldınız mı?" sorularına, şu yanıtları verdi:

"Manchester United'ın iki maçı kazanmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Oyuncu kadrosu ve oyunları ile bunu hak ediyorlar. Premier Lig 'de yaşadığı şanssızlıklar var. Biz de Türkiye Ligi'ne kötü başladık ama yükselişe geçtik. Manchester'in Premier Lig'de de yükselişe geçtiğini düşünüyorum. Rafael ile açıkçası çok konuşmadık. Çünkü Manchester çok yakından tanıdığımız bir takım. Rafael'in oradaki hikayesi de çok eski. Manchester'in zamanında önemli oyuncularından biriydi. Strateji ile ilgili konuşmadık. Analiz ekibimizle nasıl başarılı olabileceğimizi bugün oyuncularımıza anlattık. Gerçekten açıklayıcı ve etkili olduğunu düşünüyorum."

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Geçen sene hayalimiz şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şu andaki en büyük hayalim de ligde ikinci şampiyonluğu tekrar yaşamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de çok zor bir grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla da devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmak çok zor ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Dört maçta en çok puanı alıp en azından Avrupa Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız. Manchester geçen sene sonu 4-2-3-1'le oynuyordu bu sene 3-4-1-2 ve 4-3-1-2'yi de denediler. Yine sistemin değişeceğini düşünüyorum, 4-2-3-1 olabilir ama ne olursa olsun çok kaliteli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız."

Sakat oyuncularının durumuyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Crivelli'nin sakatlığı oldu. Demba Ba'nın da ufak bir sakatlığı vardı. Onun durumuna göre de yarın tam olarak kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Skrtel: "Bu kez gol atmalıyız"