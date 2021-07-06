Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun , Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Darmstad'tan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun sözleri:

"Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer. Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ve sol ayağım bitiricilikte iyidir. Oyun kurma özelliğim de vardır. Enteresan gollerim de oluyor. Mücadeleci bir yapım vardır. Pres yaparım. Ben buraya oynamak için geldim.

"Bu camiada her zaman kazanman lazım"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira'ya karşı daha önce oynadığını ve gol attığını anlatan Serdar, "Hocayla ilgili ilk izlenimim, konuşmasının beni çok etkilemesiydi. Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım. Bu camiada her zaman kazanman lazım. Takım beni çok iyi karşıladı. Çok iyi oyuncular ve karakterler var. Herkes forma savaşında elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kendisini hocaya kanıtlamak istiyor. Hoca çok profesyonelce antrenman yaptırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini Avrupa Şampiyonası'na götürmemesine ilişkin bir soruya, "Saygı duymak lazım. Hoca ne derse o. Benim tek yapacağım sahada çalışmak ve kendimi göstermek. Kendimi ispatlarsam, önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum." cevabını verdi.