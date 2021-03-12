‘SamaGOAL’ diyorlardı şimdi ise...

Belçika'da ‘SamaGOAL’ olarak adı anılan Samatta'nın Fenerbahçe macerası kötü bir şekilde devam ediyor.

12 Mart 2021 Cuma - 8:38
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Tanzanyalı forvet efsane olarak anıldığı Genk döneminden sonra sürpriz bir şekilde hep geriye gitti. Aston Villa ve Fenerbahçe’de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Samatta, gittiği takımlarda çok sevilse de bir türlü formunu bulamadı, 2020’yi sadece 4 gol atarak bitirdi, 2021’e de istediği gibi giremedi.
 
Fenerbahçe’de herkesin gözü Mbwana Samatta’ya çevrildi. Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan Samatta, bir türlü başarı sağlayamadı. Belçika’da Genk’te oynadığı dönemde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynayan ve özellikle 2018-19 sezonunda 32 gol atarak herkes tarafından ‘efsane’ olarak anılan Tanzanyalı forvet, Aston Villa ve Fenerbahçe dönemlerinde beklenen çıkışı gösteremedi.
 
28 yaşındaki futbolcu, Belçika’da ‘SamaGOAL’ olarak bilinirken, son 1 yılda tam tersi bir görüntü çizdi. Aston Villa’da bilhassa 16 lig maçında sadece 1 gol atabildi. Fenerbahçe’de hızlı başlayarak Kadıköy’deki ilk maçında 2 gol kaydeden Samatta, devamını getiremedi, sakatlık eklenince iyice düşüşe geçti.
 
2020 yılını toplamda 4 golle bitiren, 2021’e de istikrarsız girerek beklentilerin uzağında kalan tecrübeli oyuncunun eski formunu ve kalitesini göstermesi bekleniyor. Bu haftaki Gençlerbirliği maçı da Samatta için önemli bir şans olacak. Şu an ligde son sırada yer alan Gençlerbirliği’ne karşı Tanzanyalı forvetin artık patlama yapması hedefleniyor. Valencia’nın da sarı kart cezalısı olmasından dolayı süre alması düşünülüyor. Deneyimli ismin bu hafta gol atmasıyla en azından psikolojik olarak rahatlayacağı ve Beşiktaş derbisi öncesi moral depolayacağı bildirildi. (Skorer)

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Etiketler: samatta fenerbahçe
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