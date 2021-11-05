“Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi” tepkisi

Sporting Lizbon mağlubiyetinden sonra Sergen Yalçın'ın “Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi” sözleri camiada tepki topladı.

05 Kasım 2021 Cuma - 8:32
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Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan kadrosunu; Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirirken, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Umut Meraş gibi milli oyuncuları da renklerine bağlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla başladı. Ancak siyah-beyazlı takım için evdeki hesap çarşıya uymadı. Kartal çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılarak taraftarını üzerken kalesinde tam 12 gol gördü.
 
Şampiyonlar Ligi’nde ilk ikiye girme şansı sona eren Beşiktaş’ın grubunu üçüncü sırada bitirme ihtimali de mucizeye kaldı. Üçüncülük için Kartal’ın son 2 maçta Ajax ve Borussia Dortmund’u (D) yenmesi şart.
 
Ayrıca B.Dortmund’un Sporting’e kaybetmesi lazım. Tüm bu koşullar oluşsa bile Beşiktaş’ın İstanbul’da 2-1 yenildiği B.Dortmund’u Almanya’da oynanacak son maçta 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
 
Şampiyonlar Ligi’nde ortaya çıkan bu kara tablo Beşiktaş için oldukça ağır ve düşündürücü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Sporting’e 4-0 mağlup oldukları maçtan sonra yaptığı açıklamalar ise yaşanan üzüntüye adeta tuz biber ekti.
 
Yalçın, “Şampiyonlar Ligi bize biraz ağır geldi. Skorlar da camiaya ağır oldu. Üç gün sonra Trabzonspor maçı oynayacağız. Oyuncuları çok çabuk toparlamak, lige geri dönmek gerekiyor. Hayat devam ediyor” dedi.
 
Zayıf ve kırılgan yapı
 
Siyah-beyazlı hocanın bu sözleri büyük tepki topladı. Sergen Yalçın özellikle sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Dört maçta sıfır çeken ve tam 12 gol yiyen Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi arenasında son derece zayıf ve kırılgan bir ekibe dönüşmesi nedeniyle Sergen Yalçın eleştiri oklarının hedefi oldu.
 
Deneyimli hocanın, “Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi” diyerek, Devler Ligi seviyesinde olmadıklarını ifade etmesi de eldeki kaliteli kadro ve sezon başındaki sözleriyle örtüşmemesi yüzünden tepki çekti.
 
Ne umdu, ne buldu
 
Sergen Yalçın, Borussia Dortmund’la oynanan maçtan önce düzenlediği basın toplantısında Şampiyonlar Ligi için umutlu ifadeler kullanmıştı ancak hesaplar tutmadı. Siyah-beyazlı hoca, “Tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Mümkünse ilk ikinin içinde grubun sonunu görmek istiyoruz. Ümidimiz var, heyecanlıyız. İnşallah oyunlar ve skorlar bizim istediğimiz gibi olur. Grubun en düşük bütçeli takımıyız ancak bütçe işi de bir yere kadar. Saha içi organizasyonu, kazanma hırsı, istek, arzu, mücadele, oyuncuların enerjisi... Bunlar çok daha önemli şeyler. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum” demişti.

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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