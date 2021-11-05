“Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi” tepkisi

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan kadrosunu; Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirirken, Kenan Karaman , Salih Uçan ve Umut Meraş gibi milli oyuncuları da renklerine bağlayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ’ne büyük umutlarla başladı. Ancak siyah-beyazlı takım için evdeki hesap çarşıya uymadı. Kartal çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılarak taraftarını üzerken kalesinde tam 12 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk ikiye girme şansı sona eren Beşiktaş’ın grubunu üçüncü sırada bitirme ihtimali de mucizeye kaldı. Üçüncülük için Kartal’ın son 2 maçta Ajax ve Borussia Dortmund’u (D) yenmesi şart.

Ayrıca B.Dortmund’un Sporting’e kaybetmesi lazım. Tüm bu koşullar oluşsa bile Beşiktaş’ın İstanbul ’da 2-1 yenildiği B.Dortmund’u Almanya ’da oynanacak son maçta 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde ortaya çıkan bu kara tablo Beşiktaş için oldukça ağır ve düşündürücü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Sporting’e 4-0 mağlup oldukları maçtan sonra yaptığı açıklamalar ise yaşanan üzüntüye adeta tuz biber ekti.

Yalçın, “Şampiyonlar Ligi bize biraz ağır geldi. Skorlar da camiaya ağır oldu. Üç gün sonra Trabzonspor maçı oynayacağız. Oyuncuları çok çabuk toparlamak, lige geri dönmek gerekiyor. Hayat devam ediyor” dedi.

Zayıf ve kırılgan yapı

Siyah-beyazlı hocanın bu sözleri büyük tepki topladı. Sergen Yalçın özellikle sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Dört maçta sıfır çeken ve tam 12 gol yiyen Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi arenasında son derece zayıf ve kırılgan bir ekibe dönüşmesi nedeniyle Sergen Yalçın eleştiri oklarının hedefi oldu.

Deneyimli hocanın, “Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi” diyerek, Devler Ligi seviyesinde olmadıklarını ifade etmesi de eldeki kaliteli kadro ve sezon başındaki sözleriyle örtüşmemesi yüzünden tepki çekti.

Ne umdu, ne buldu