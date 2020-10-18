'Sarpsborg beni az daha Galatasaray'a satıyordu'

Transfer döneminde orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray 'da gündeme gelen isimlerden biri de Sarpsborg'dan Ismaila Coulibaly olmuştu. 19 yaşındaki orta sahanın adı uzun süre sarı-kırmızılı takıma anılmış ancak Malili oyuncu 2 milyon Euro karşılığında Sheffield United'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin 2023 yılına kadar Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladığı Coulibaly, konu hakkında açıklama yaptı.

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Ismaila Coulibaly, "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama bu adımın biraz fazla olduğunu düşündüm. Öncelikle Beerschot formasıyla birkaç yıl kendimi geliştireceğim. Bu konuda çok hırslıyım" ifadelerini kullandı.

Malili oyuncu Ismaila Cheick Coulibaly bu sezon yeni takımında 2 maçta forma giyerek 180 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

(Sporx)