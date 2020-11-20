'Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin'

Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilenen Abdullah Avcı yıldız futbolcuya 'Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma - 9:08
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Trabzonspor'da bu sezonki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Abdülkadir Ömür, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir kimliğe doğru adım atıyor.
 
Avcı'nın, "Onu korumam altına aldım" vurgusunu yaptığı genç oyuncu, takımın hücum organizasyonlarını şekillendirmede en önemli isimlerden birisi olacak.
 
Avcı, göreve gelir gelmez ilk iş olarak sakatlığı nedeniyle milli takıma gidemeyen Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. Şimdi yeniden başlıyoruz" dedi. Genç oyuncu sakatlığının da geçmesi üzerine antrenmanlarda ekstra performans ortaya koymaya başladı.
 
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Bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maçta şans bulan Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 1 asistle oynayıp toplamda 2 gole katkı yaptı.
 

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Etiketler: abdülkadir ömür abdullah avcı
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