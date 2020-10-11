'Şenol hoca onu iyi ki değiştirdi'

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, 1-1 sona eren Rusya maçının ardından konuştu.

Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Hakan, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik, oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.

CENGİZ ÜNDER: SIRBİSTAN MAÇINI MUTLAKA KAZANMAK İSTİYORUZ

Galibiyeti kaçırdığımızı belirten Cengiz, "Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz." dedi.