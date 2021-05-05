'Sergen Yalçın Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur'

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cyle Larin hocası Sergen Yalçın için "Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur" ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:14
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Atakaş Hatay maçında 4 golle şov yapan Beşiktaş’ın yıldızı Cyle Larin, Galatasaray’ı yenerek şampiyon olmak istediklerini söyledi. Derbide takım halinde iyi bir performans ortaya koyacaklarını kaydeden Kanadalı golcü, “Hatay maçındaki başlangıcımız iyiydi. Derbide de özgüveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz” dedi.
 
‘Klopp’tan iyi olur’
 
Larin, Sergen Yalçın’ın kendisine güvendiğinin altını çizdi. Yıldız oyuncu, “Hoca bana özgüven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Sol kanatta ve forvette bana özgürlük tanıdı. Bana inandı, ben de işimi yaptım. Hocamızın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur” diye konuştu. Belçika’daki kiralık sürecinin fizik olarak kendisini geliştirdiğini de kaydeden Larin, “Düzenli oynamak ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim” yorumunu yaptı.

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Etiketler: sergen yalçın larin
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