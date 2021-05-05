'Sergen Yalçın Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur'

‘Klopp’tan iyi olur’

Larin, Sergen Yalçın’ın kendisine güvendiğinin altını çizdi. Yıldız oyuncu, “Hoca bana özgüven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Sol kanatta ve forvette bana özgürlük tanıdı. Bana inandı, ben de işimi yaptım. Hocamızın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp’tan başarılı olur” diye konuştu. Belçika’daki kiralık sürecinin fizik olarak kendisini geliştirdiğini de kaydeden Larin, “Düzenli oynamak ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim” yorumunu yaptı.