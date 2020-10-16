'Şikeci G.Saray' demişti karar çıktı

2016 yılında Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra Galatasaray için 'şike yaptılar' açıklamalarında bulunan Aziz Yıldırım için Yargıtay davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı.

16 Ekim 2020 Cuma - 15:50
İLGİLİ HABERLER
Yıldız futbolcu için şok açıklama! 'Allah yolunu açık etsin' Fenerbahçe'yi Alanyaspor'un iki yıldızına sormuş 'Pelkas Fenerbahçe'ye gitti çünkü...' Galatasaray'a Taylan Antalyalı şoku 7530 euro! Yeni proje kıskandıracak

26 Mayıs 2016 tarihinde Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrasında Aziz Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0’I unuttu mu herkes…Arabalar…” , “Ama 2000 yılında Fethullah Gülen’in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok” , “Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?” , “Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz” , “Önce herkes edepli olacak, adam olacak” , “Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
 
Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş., bu açıklamaların ardından dolayı Aziz Yıldırım'a manevi tazminat davası açtı.
 
İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 21.02.2017 tarihinde davanın reddine karar verdi.
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 27.12.2018 günü Galatasaray ve Galatasaray sportif A.Ş'nin istinaf başvurusunu reddetti.
 
Galatasaray ve Sportif A.Ş., son olarak Yargıtay'a başvurdu. 13.10.2020 günü Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Galatasaray Kulübü'nün temyiz talebini reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: aziz yıldırım galatasaray fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dilay Kemer yoğun bakıma mı alındı? FB TV'den Dilay Kemer açıklaması Dilay Kemer yoğun bakıma mı alındı? FB TV'den Dilay Kemer açıklaması
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ortaya döktü! 'Carmen Electra ile saatlerce...'Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ortaya döktü! 'Carmen Electra ile saatlerce...' Sercan Yıldırım'ın yeni işi belli oldu!Sercan Yıldırım'ın yeni işi belli oldu! Cenk Tosun'a gün doğduCenk Tosun'a gün doğdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.